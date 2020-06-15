رأس الخيمة تعمل على التعافي السياحي السريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الهيئة تواصل جهودها نحو تحقيق «استراتيجية الوجهة»، الخاصة باستقطاب الزوار والسياح إلى الإمارة، في حين أن الوقت مازال مبكراً لتحديد تداعيات انتشار فيروس «كوفيد-19» على أعداد الزوار القادمين خلال الفترة المقبلة، وعلى المدى البعيد.

وقال: بدأنا بالفعل بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التعافي سياحياً، المتمثلة بحملة العروض الصيفية للعطلات القصيرة، والتي تستهدف السوق المحلي، مؤكداً أن قطاع السفر يمتاز بالمرونة، وليس لدينا أدنى شك بقدرتنا على اغتنام هذه الفترة للتركيز على خطط الانتعاش لنعود أقوى مما مضى.

وأوضح فيليبس أن برنامج العروض، الذي أعلنته الهيئة، قبل أيام قليلة، وستقدمه فنادق الإمارة ومنشآت الضيافة فيها، خلال الموسم الصيفي، يجري العمل على تنفيذه وفق أعلى المعايير، بالتعاون مع شركائها في قطاع الضيافة، وصولاً لإطلاق حملة مميزة للعروض الصيفية، الخاصة بالعطلات القصيرة، والتي تتيح لزوار الإمارة المقيميين لـ 3 ليال وأكثر، في أي من الفنادق، التي يشملها العرض، من فئة أربع وخمس نجوم، الاستفادة من مجموعة من التجارب الشيقة والمزايا القيمة أثناء إقامتهم. وتستمر حتى 31 أغسطس.

وبين فيليبس أن تلك التجارب تشمل تذكرتين مجانيتين، إما لزيارة مزرعة لآلئ السويدي، أو إحدى تجارب المغامرات الشيقة، ضمن «قمة جيس للمغامرة»، والتي تشمل «جبل جيس فلايت»، أطول مسار انزلاقي في العالم، و«جولة منزلقات جيس»، وتضم 7 مسارات انزلاقية وجسراً معلقاً، بارتفاع 15 متراً، أو «متاهة جيس المعلقة»، المسار المعلق المليء بالعوائق، مثل الجسور والحبال المتأرجحة والحلقات المعلقة.

وأشار إلى عرض «Kids Go Free»، الذي يقدم إقامة مجانية مع الوجبات لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون، لقضاء عطلة عائلية لا تنسى وسط أجواء من المرح والاسترخاء تحت أشعة الشمس.

أضاف أن السحب الصيفي يتيح للضيوف، الذين يحجزون إقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي، تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، للفوز بجوائز قيمة، تشمل الجائزة الكبرى، وهي سيارة مرسيدس بنز سي - كلاس 2020، مقدمة من مجموعة قرقاش.

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«سياحة رأس الخيمة» إلى أن عدد السياح والزوار، الذين تهدف الهيئة إلى استقطابهم خلال الصيف الحالي، سيتأثر بالطبع بتداعيات «كوفيد-19»، على غرار ما تأثرت به كافة القطاعات والمؤسسات والجهات السياحية، بسبب القيود المختلفة المفروضة على السفر، للحد من تفشي الفيروس، لكن الهيئة على ثقة بقدرة القطاع السياحي على التعافي من هذه الأزمة. وتبقى أهم أولوياتها صحة وسلامة الموظفين وضيوف الإمارة، لذا تحرص على التواصل المستمر مع شركائها من الفنادق، من أجل الحفاظ على أعلى مستويات الوقاية الصحية والنظافة والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

ولفت راكي فيليبس إلى أن حملة العروض الصيفية للعطلات القصيرة تستهدف سكان دولة الإمارات العربية من كافة الجنسيات، وهي حملة مصممة خصيصاً لتشجيع السياحة المحلية في ظل القيود المفروضة على السفر الدولي. وتتضمن الحملة مجموعة من العروض المميزة التي تناسب الزوار من أفراد وعائلات وتتيح لهم الاستمتاع بضيافة ذات مستوى عالمي في فنادق الإمارة، والتجارب العائلية المميزة، والعديد من المغامرات الشيقة، التي تنتظرهم في «قمة جيس للمغامرة»، والتي تحتضن وجهات المغامرة الأكثر تشويقاً، مثل جبل جيس فلايت: «أطول مسار انزلاقي في العالم»، و«جولة منزلقات جيس»، و«متاهة جيس المعلقة».

ونوه بإعادة افتتاح «قمة جيس للمغامرة» بسعة تشغيلية محدودة في الوقت الحالي، انسجاماً مع الممارسات والإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الزوار والموظفين، حيث تمتثل جميع هذه الإجراءات للبروتوكولات التي أوصت بها السلطات الاتحادية من أجل توفير تجارب أكثر أماناً للزوار.

وأكد فيليبس تفاؤل الهيئة بقدرة القطاع على مواجهة الأوضاع الحالية، التي تشهد تبدلات متواصلة، لذلك تعمل بشكل مستمر على تقييم السوق والوقوف على أفضل الاستراتيجيات والإجراءات لتحفيز الطلب. وحفاظاً على صحة وسلامة الزوار والموظفين، تواصل الهيئة العمل مع شركائها من الفنادق لضمان التزامها الكامل بالتوجيهات الحكومية والصحية وامتثالها لإرشادات التباعد الاجتماعي الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والهيئات الاتحادية في الإمارات.