أداء قوي حققه مطار الشارقة في يناير وفبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

بلغت أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 2.279 مليون مسافر، مقارنة بـ 2.076 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها من 2019، بنمو 10%، وذلك قبل إغلاق المطارات ووقف الرحلات حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات في إطار منع انتشار جائحة «كوفيد-19».

وأظهرت بيانات صادرة عن المطار، أن حجم مناولة الشحن في المطار بلغ 13932 طناً خلال أول شهرين من العام الحاضر مقارنة بـ 13073 طناً خلال الفترة نفسها من 2019، بنمو 6.6%، في حين وصل حجم الشحن الجوي إلى 20158 طناً، ووصل حجم الشحن البحري الجوي إلى 3183 طناً.

ومن المتوقع أن تنشط حركة المسافرين خلال الفترة القادمة في ظل عودة المقيمين والسماح برحلات الطيران إلى دول محددة، كما تستمر هيئة مطار الشارقة بالالتزام بمجموعة من الإجراءات اليومية بما فيها تنفيذ خطط التعقيم المستمرة في كافة مرافق المطار، بالإضافة إلى الطائرات، وطائرات الشحن، وكافة الممرات المؤدية من وإلى المطار.