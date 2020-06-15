توضيح من «أراضي دبي» بشأن فواتير «الملكية المشتركة»

أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أسباب تأخر إصدار فواتير رسوم خدمات مرافق الملكية المشتركة في سوق العقارات المحلي، والتي تعتمد في الوقت الراهن على آلية العمل التي يطبقها نظام «ملاك»، والتي باتت تتطلب وقتاً أطول مما كان متعارفاً عليه في السابق، عندما كانت شركات التطوير تتولى هذه المسؤولية.

وأشار مصدر مسؤول في «أراضي دبي»، إلى أن الدائرة اعتمدت نظام «ملاك» الإلكتروني لتوظيف وتحقيق الشفافية والدقة في قيم رسوم الخدمات والصيانة للمرافق المشتركة في المجمعات التطويرية في الإمارة، والذي تتم من خلاله مراجعة كافة الفواتير الصادرة عن شركات التطوير، ودراستها للتأكد من مطابقتها للتعرفة المعتمدة من «التنظيم العقاري».

وصرح مصدر مسؤول في «أراضي دبي» لـ«الخليج» قائلاً: «يعتمد نظام «ملاك» على تنفيذ تدقيقين ماليين خارجي وداخلي، للتأكد من صحة ومطابقة القيمة بالمؤشر المعتمد من مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، ويتم اعتماد الفواتير في حال مطابقتها للقيم المعتمدة لبياناتنا.

أما في حال مخالفتها فتتم مخاطبة المطور لإعادة النظر فيها وتعديلها، وهو ما ينتج عنه مزيد من التأخير في هذا الشأن».

ولفت إلى أن إصدار إثبات سداد فواتير رسوم خدمات المرافق المشتركة (سند قبض)، يتم مباشرة في حال الدفع عبر نظام «ملاك». أما عند اللجوء للخدمات البنكية والمصرفية، فيقع هنا التأخير إلى حين مراجعة الحسابات عبر المدققين الماليين في «التنظيم العقاري» الذي يتم كل 3 أشهر.

وكانت أوساط ملاك الوحدات العقارية في السوق المحلي في دبي، قد أعربت عن استيائها من تأخر استلام فواتير سداد رسوم الخدمات والصيانة للمرافق المشتركة لفترة تتجاوز شهرين، مع عدم وضوح ما يُثبت سدادهم للرسوم كرسالة نصية أو بريد إلكتروني يتضمن وثيقة أو «سند قبض»؛ الأمر الذي نتجت عنه حالة من عدم الوضوح والارتباك بينهم، خاصة مع وقوع حالات تكرار المطالبة بسداد قيمة الفاتورة ذاتها، لدى بعض شركات التطوير.

وطالب ملاك وحدات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالنظر في هذه المسألة وإيجاد الحلول المناسبة لتقليص الفترة الزمنية لإصدار فواتير رسوم «الملكية المشتركة»، وربطها بنظام يؤكد السداد في الوقت المحدد، يشمل المطور والمالك في الوقت نفسه، وهو ما من شأنه أن سينعكس إيجاباً على الارتقاء بنظام «ملاك» خاصة، والثقة في البيئة الاستثمارية العقارية في دبي عامة.

وكانت أراضي دبي قد طورت نظام «ملاك» الإلكتروني ليساعد مطوري العقارات وأصحابها والمستثمرين، وجمعيات الملاك ومديري الجمعيات، على الامتثال لجميع متطلبات التسجيل وإدارة عقارات الملكية المشتركة في «مؤسسة التنظيم العقاري».

ويضمن النظام مزايا مهمة، من أبرزها تيسير إدارة العقارات واعتماد رسوم الخدمات للعقارات المشتركة، بفضل منظومة جديدة ومتكاملة لرقابة وتنظيم قطاع إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.