151 مليون درهم تجارة الإمارات من الأغذية والمشروبات يومياً

حققت صادرات الأغذية والمشروبات الإماراتية نمواً متوسطاً خلال العام الماضي 2019 بنسبة 10% لتصل إلى 22 مليار درهم مقارنة مع عام 2018 التي بلغت فيها 20 ملياراً بحسب بيانات حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحافظت تجارة الدولة من الأغذية والمشروبات على مستوياتها خلال العامين الماضيين بقيمة إجمالية لامست 55 مليار درهم، أي بمتوسط يومي تخطى 151 مليون درهم، وبوزن إجمالي عند 6.5 مليار طن مقارنة مع 7 مليارات طن في 2018.

وانخفضت قيمة واردات الأغذية في 2019 إلى حوالي 24 مليار درهم بوزن 3.6 مليار طن، مقارنة مع 25.3 مليار درهم بوزن 4 مليارات طن في 2018، كما انخفض الوزن الإجمالي للصادرات إلى 2.3 مليار طن، مقارنة مع 2.5 مليار طن في 2018، وانخفضت قيمة منتجات الأغذية المعاد تصديرها إلى 9 مليارات درهم بوزن 640 مليون طن، مقارنة مع 10 مليارات درهم وبوزن 600 مليون طن في 2018.

ريادة إقليمية

وتصدرت دولة الإمارات بشكل عام قطاع المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «كي بي إم جي» للمأكولات والمشروبات في الدولة للعام 2018، وأرجع التقرير ذلك إلى تزايد أعداد السياح، مؤكداً أن دخول علامات تجارية دولية وإقليمية جديدة في السوق يسهم في تعزيز مستويات النمو في هذا القطاع الحيوي.

كما تشير دراسة صادرة عن مؤسسة «دبي لتنمية الصادرات» إلى أن دولة الإمارات تعتبر السوق الأكثر جاذبية لقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيظل استهلاك المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات في نمو مطّرد خلال السنوات القادمة، حيث تبقى قاعدة المستهلكين مرتفعي الدخل المتنامية في البلاد داعماً لنمو القطاع، ويؤدي ارتفاع الدخل إلى الإنفاق في السلع المميزة مثل الأغذية الصحية، بينما يتيح التطور في قطاع التجارة الإلكترونية السريع فرصاً جديدة للنمو في تجارة التجزئة.

وبحسب الدراسة فقد شهد قطاع تجهيز الأغذية في الإمارات بشكل عام، توسعاً كبيراً خلال السنوات العديدة الماضية، وهو اتجاه متوقع استمراره، بسبب زيادة الاستثمار الأجنبي والمبادرات الحكومية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي والاكتفاء الذاتي، كما يؤكد الحضور المتنامي لشركات الأغذية والمشروبات، الدور الحيوي لدبي في دعم القطاع، ومكانتها كمركز رئيسي لسوق الأغذية الحلال.

وتحتل دبي والإمارات بشكل عام المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور انترناشيونال» للمخاطر والمكاسب، وتعتبر صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة من أهم القطاعات الصناعية والاستراتيجية، وقد اختير القطاع ضمن القطاعات الستة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وتضم قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي في قطاع الأغذية والمشروبات، البرازيل، والهند، والولايات المتحدة، وباكستان، وأستراليا، وكينيا، والسودان، وتنزانيا، وسريلانكا. أما السلع الأكثر تداولاً فتضم: السكر، والفواكه، والخضراوات والمكسرات، والمواد الغذائية، والحبوب، والمنتجات الثانوية، وكذلك المشروبات واللحوم المجمدة.