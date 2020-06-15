شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 14-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 14-6 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية ليفقد المؤشر 100 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام متداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 570.728 مليار جنيه.



إيقاف تداول 26 شركة إيقاف تداول 26 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 26 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، سماد مصر (ايجيفرت)، العربية للصناعات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، العربية للمحابس، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، المهندس للتأمين، العبور للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، مصر لصناعة الكيماويات، مطاحن مصر الوسطى، العبوات الطبية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العامة للصوامع والتخزين، اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، الألومنيوم العربية.





البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية ليفقد المؤشر 100 نقطة، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام متداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 570.728 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 291 مليون ورقة مالية بقيمة 780 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.94% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.55%، والعرب على 4.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.82%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.8 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 29.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 21.9 مليون جنيه، 277.7 ألف جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1615 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 12244 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4114 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 665 نقطة.

وصعدت أسهم 62 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 21 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

- مرسى مرسى علم للتنمية الساحية بسعر إغلاق 0.572 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%.

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- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 18.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 14.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.37%.

- أكرو مصر للشدات والسقلات المعدنية بسعر إغلاق 12.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.31%.

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.424 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 362.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.72%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.420 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.55%.