شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صفقات خاصة على سابك بقيمة 259 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم تنفيذ 4 صفقات خاصة على سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم.

وحسب بيانات على موقع السوق السعودي "تداول" تم الصفقات الأربعة على 2.1 مليار سهم، منها صفقة على 75 مليون سهم عند سعر 123.2 ريال، بينما تم تنفيذ الصفقة الثلاثة الباقية عند سعر 123.4 ريال، وتم على 2,025 مليون سهم.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقات الأربعة 259.125 مليار ريال، وهو بالتأكيد أمر غير مسبوق في تاريخ السوق، وربما في تاريخ أسواق المنطقة العربية كافة.

وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت ومنذ مارس 2019 عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في "سابك" من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

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وأشارت حينها إلى أن ذلك سيتم من خلال صفقة خاصة قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار أمريكي، وبسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.

وهو ما تم بالفعل اليوم، حيث تعادل الأسهم التي تمت عليها صفقات اليوم ما يعادل 70% من أسهم سابك البالغة 3000 مليون سهم.

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