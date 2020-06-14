مسؤولون: العراق يتفق مع شركات نفط رئيسية لزيادة خفض النفط في يونيو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عامل في منشأة نفطية عراقية بالقرب من البصرة

اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض انتاج النفط الخام في يونيو حزيران وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز يوم الأحد.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.