شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أسواق المزرعة لتحقيق الأرباح بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 2.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 19.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

Advertisements

وقالت الشركة إن تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 72.7 مليون ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 462.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 389.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 5.6 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.3 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في العام 2018.