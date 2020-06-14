شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كمية المبيعات ترفع أرباح أسمنت الشمالية 78% خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشمالية، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 78% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 27.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 31 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 27.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات و الايرادات الاخري وانخفاض الأعباء التمويلية نتيجة خفض الدين العام مقارنة بالعام السابق وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 180.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 124.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 92.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 13.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ويادة مبيعات التصدير بصفة خاصة الأسمنت الأبيض.