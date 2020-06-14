شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح المواساة للارتفاع طفيفاً بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 108 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 107.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 123 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 122 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نظراً لإضافة أقسام تخصصية جديدة في مستشفيات الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة.

وارتفعت المبيعات إلى 493.9 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 462.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وفي المُقابل، انخفضت المصاريف التمويلية نظراً لانخفاض تكلفة الإقراض (SIBOR)، بالإضافة إلى الانخفاض في تكوين مخصص الزكاة ليتناسب مع احتساب الوعاء الزكوي لعام 2020م، حيث استلمت الشركة الربوط النهائية للسنوات من 2013 إلى 2016م وقامت بإنهائها وتسديد المستحق بموجبها.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 421 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 360 مليون ريال في العام 2018.