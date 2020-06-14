الاقتصاد

العراق يتفق مع شركات نفط رئيسية لزيادة خفض النفط فى يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق العراق مع شركات نفط كبيرة تدير حقوله النفطية العملاقة في جنوب البلاد على زيادة خفض انتاج النفط الخام في يونيو وذلك حسبما قال مسؤولون عراقيون يعملون في تلك الحقول لرويترز اليوم الأحد.

وتهدف بغداد إلى تعزيز التزامها بالتخفيضات المستهدفة في إنتاجها النفطي بموجب اتفاق عالمي مع أوبك وحلفائها لخفض إنتاج النفط.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل 606 حالة للشفاء من فيروس في البلاد.


وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباء، أنه" تم فحص (9920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (369870)".

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