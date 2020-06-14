شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..وتنفيذ 4 صفقات على "سابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% خاسراً 17.26 نقطة ليغلق عند مستوى 7292.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.41% رابحاً 444.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8666.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليار سهم بقيمة 263.9 مليار ريال، بعد تنفيذ 4 صفقتا على أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تشكل 70% من رأسمالها بقيمة 259.1 مليار ريال.

وهبط 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.32%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.18%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.54%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.77%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.31%.

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وقفز 100 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سيسكو" بنسبة 9.18%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 8.97%، ثم سهم "وفرة" بنسبة 6.83%، فيما تراجع 79 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.78%، ثم سهم "المراعي" بنسبة 2.38%، ثم سهم " السعودي الفرنسي" بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم "سابك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 259.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت نجران، عن قيامها يوم الخميس الماضي، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة وبمبلغ اجمالي قدره 355 مليون ريال، وتم تمويل عملية السداد من خلال تمويل بنكي حصلت عليه الشركة.