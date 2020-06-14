شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط اليمنى: نسعى إلى زيادة الانتاج النفطى 25% فى الأشهر المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط فى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن اليمن يستهدف زيادة إنتاج النفط الخام 25 بالمئة إلى 75 ألف برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة.

وقال أوس عبد الله العود وزير النفط في حكومة هادي في مقابلة مع رويترز "وضعنا خيارات بديلة لإعادة تصدير النفط الخام من جميع الحقول النفطية وخاصة نفط خام مأرب ونفط خام شبوة... وبالفعل نجحت الوزارة في إعادة تأهيل ميناء النشيمة البترولي الواقع على البحر العربي".

وأضاف العود أن الحرب أدت لتوقف إنتاج الطاقة وإغلاق مصفاة عدن وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، وهو ما يثير تساؤلات عن قدرة اليمن على زيادة إنتاجه من الخام وإصلاح القطاع في وقت قريب.

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وقال العود إن بلاده تعمل أيضا على إقامة المزيد من خطوط الأنابيب وزيادة طاقة التخزين المحدودة في ميناء النشيمة التي تبلغ 600 ألف برميل مقابل ثلاثة ملايين برميل في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأضاف الوزير أنه يأمل في أن يستأنف اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال من منشأة بلحاف بحلول العام المقبل، على افتراض تحسن الوضع الأمني وتعافي أسواق الطاقة العالمية سريعا.