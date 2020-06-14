الاقتصاد

بيان لشركة طبية تعلن الحصول على رخصة تصنيع "ريمديسيفير" لعلاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "جلياد ساينسز" العالمية، توصلها إلى اتفاق مع شركة "إيفا فارما"، إحدى شركات تصنيع الدواء فى مصر، لتصنيع العلاج المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، وحق توزيعه فى 127 دولة حول العالم.

 

يشار إلى أن "ريمديسيفير"، هو دواء جديد ابتكرته شركة "جلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى بمستشفيات أمريكا وبريطانيا، واليابان، وينصح باستخدامه فى أوروبا تحت الإشراف الطبي.

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وبموجب اتفاق "جلياد" و"إيفا"، سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل تعزيز الجدول الزمنى لإنتاج عقار ريمديسيفير فى أسرع وقت ممكن.

 

ولم تعلن وزارة الصحة المصرية، اعتماد أى عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

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