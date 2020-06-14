شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية النسماوية: سنقلص أعمالنا 20% بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية النمساوية في تصريحات صحفية إن الشركة تتوقع تقلص أعمالها بنسبة 20 % بحلول 2022 وأن تضطر للاستغناء عن حوالي 1100 موظف من أصل سبعة آلاف حاليا.
كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي أن النمسا وافقت على مساعدات للشركة التابعة للوفتهانزا تبلغ 450 مليون يورو (506 ملايين دولار) لحماية وضع فيينا كمركز للنقل والمحافظة على أغلبية الوظائف في الناقلة الوطنية.
ونقلت صحيفة دير ستاندرد عن الرئيس التنفيذي أليكسيس فون هوينسبروخ قوله ردا عن سؤال عن خفض وظائف "هدفنا 80 % من الحجم السباق للشركة في 2022، وهو ما يعني من منظور اليوم أن هناك 1100 موظف زائد على الحاجة".
تشمل المساعدات التي تأتي وسط جائحة فيروس كورونا 300 مليون يورو في صورة قروض من مجموعة من البنوك، تضمنها الدولة بنسبة 90 %، إلى جانب منح تبلغ 150 ميون يورو.
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