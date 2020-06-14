شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.39% خاسراً 28.65 نقطة ليصل إلى مستوى 7281.15 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% رابحاً 7.62 نقطة ليصل إلى مستوى 8229.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 114.5 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.80%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاعي الاتصالات والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.31%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.33%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.53%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.03%.

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وقفز 102 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عسير" بنسبة 7.34%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 7.09%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 6.34%، فيما تراجع 75 سهماً على رأسها سهم "فيبكو" بنسبة 2.67%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 2.07%، ثم سهم "سامبا" بنسبة 1.53%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 116.5 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت نجران، عن قيامها يوم الخميس الماضي، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة وبمبلغ اجمالي قدره 355 مليون ريال، وتم تمويل عملية السداد من خلال تمويل بنكي حصلت عليه الشركة.