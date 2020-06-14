شكرا لقرائتكم خبر عن بدء سريان قرار تملك الأجانب بنسبة 40% فى بنك دبى التجارى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة دبي للإيداع عن بدء تفعيل قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في أسهم "بنك دبي التجاري"، بحد أقصى نسبته 40 % من رأس المال، اعتبارا من اليوم 14 يونيو الجاري، وذلك بعدما أتم البنك الإجراءات التنظيمية بعد مصادقة الجمعية العمومية خلال شهر مارس الماضي على القرار. وفق وام .

ومن المنتظر أن يسهم قرار السماح للأجانب بالتملك في رأسمال البنك المدرج في سوق دبي المالي بتعزيز سيولة السوق وتلبية الطلبات المتزايدة من الأجانب لحيازة السهم وهو ما سيسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى دولة الإمارات.

وبحسب البيانات التي أصدرتها شركة دبي للإيداع فإن نسبة تملك الأجانب الفردية تصل إلى 20% من إجمالي نسبة 40% التي سيسمح بها للأجانب بموجب القرار.

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وكانت أرباح بنك دبي التجاري ارتفعت إلى 1.4 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 20% مقارنة مع 1.16 مليار درهم خلال عام 2018.

يشار إلى أن رأسمال بنك دبي التجاري يصل إلى 2.8 مليار درهم، موزعة على 2.8 مليار سهم بقيمة اسمية تبلغ درهم واحد للسهم.

ومن جهة أخرى بحثت اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الإماراتي نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد،خلال اجتماع عقدته افتراضيا ، مستجدات الجهود الوطنية لدعم اقتصاد الدولة وبحث أفضل السبل والمقترحات للحد من آثار الجائحة على قطاع الأعمال والدفع قدماً باتجاه مرحلة التعافي الاقتصادي، وتراس الاجتماع المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفق البيان الإماراتية.



وأكد بن سعيد المنصوري أهمية الجهود المبذولة على المستوى الوطني والدور الحيوي للجنة المؤقتة للتعامل مع جائحة كوفيد 19 في تطوير مبادرات وإجراءات فعالة لحماية الاقتصاد الوطني ورفد البيئة الاقتصادية بالمحفزات التي تضمن لها الاستمرارية وتضعها على مسار التعافي واستعادة النمو في أقرب فرصة ممكنة.