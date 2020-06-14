شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك العالمية تعلن عن الجدول الزمني الخاص بعملية إدراجها بالسوق السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي عن الجدول الزمني للطرح العام، وذلك بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب أملاك بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه صرح عبد الله الهويش، رئيس مجلس إدارة شركة أملاك العالمية، بأن الإعلان عن نيتهم إدراج أسهم الشركة في تداول يعتبر حدثاً تاريخياً بالنسبة للشركة، حيث أن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة سوف يعزز من مسار النمو فيها، ويدعم حفاظ الشركة على مكانتها الريادية في قطاع التمويل العقاري غير المصرفي في المملكة العربية السعودية، ويُمكنها من الاستفادة بصورة كاملة من الفرص المتاحة في السوق في الوقت الحالي.

وأضاف الهويش: كما أن إدراج الشركة في تداول يضيف فصلا آخر من النجاح لتاريخها المتميز، وأن لدى مجلس الإدارة كل الثقة بأن إدارة الشركة والعاملين فيها سيكونون على قدر المسؤولية للحفاظ على صدارة الشركة في سوق التمويل العقاري، متطلعين إلى إنجاز خريطة الطريق التي قمنا بوضعها للسنوات المقبلة.

من جانبه، قال عبد الله السديري، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، إننا في أملاك على استعداد للاستفادة من العدد المتزايد من الفرص، لاسيما الفرص التي توفرها ديناميكيات السوق الإيجابية التي تعتبر جزءً من برنامج الإصلاح الذي تضمنته رؤية المملكة 2030.

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وأضاف السديري: ومن بين أهم مزايانا التنافسية، محفظة الإقراض المتنوعة، والتي تغطي الشركات والأفراد في جميع القطاعات، وهو ما سيمكّن أملاك من المحافظة على مركزها المتميز في قطاع التمويل العقاري، في الوقت الذي تمكن المواطنين السعوديين من تحقيق طموحاتهم في تملك المنازل.

وأفاد السديري بأن لدى شركة أملاك العالمية قاعدة رأسمالية وتمويلية كبيرة ومنصة تقنية مبتكرة، مما جعلها في وضع يُمكنها من زيادة زخم أعمالها" على ضوء الطلب المتسارع على التمويل العقاري.

لمحة عامة حول الطرح

إدراج الأسهم العادية في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية (تداول).

سيكون الطرح لعدد 27,180,000 سهم عادي.

بعد إدراج أسهم الشركة، ستمثل الأسهم المطروحة ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.

يبلغ عدد أسهم الطرح 27,180,000سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي عدد الأسهم المطروحة.

في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، (شريحة المكتتبين الأفراد) واكتتاب الفئات المشاركة ("شريحة المؤسسات") في جميع أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 24,462,000 سهم تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، وسيتم تخصيص 2,718,000 سهم كحد أقصى تمثل ما نسبته 10% من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين من الأفراد.

عينت شركة أملاك العالمية شركة الأهلي كابيتال بصفته المستشار المالي الوحيد، ومدير بناء سجل الأوامر الوحيد ومتعهد التغطية الوحيد ومدير الاكتتاب فيما يتعلق بأسهم الطرح.

عينت الشركة مكتب لؤي بن محمد العكاس للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع فينسون آند إلكنز مستشاراً قانونياً للاكتتاب العام.

وسيكون طرح الأسهم على شريحة المؤسسات كما يلي:

الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك. الأشخاص المرخص لهم بالتعامل بالأوراق المالية بصفة أصيل. عملاء شخص مرخص له من قبل هيئة السوق المالية في ممارسة أعمال الإدارة. أي أشخاص اعتباريين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة، وحساب لدى مركز الإيداع، بما في ذلك الأشخاص الاعتباريون الأجانب (ومن ضمنهم المستثمرون الأجانب المؤهلون)، الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الذي ستدرج فيه أسهم المصدر. الجهات الحكومية وأية هيئة دولية تعترف بها هيئة السوق المالية أو السوق أو أي سوق مالية أخرى تعترف بها هيئة السوق المالية أو مركز الإيداع. الشركات المملوكة من الحكومة التي تستثمر مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة. الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

من المتوقع أن تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي أول طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.