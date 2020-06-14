شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية المجموعة المشتركة تناقش توزيعات أسهم مجانية في 29 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة المجموعة المشتركة للمقاولات، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أسهم منحة مجانية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.045 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت المالي"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بما يعادل 5% من إجمالي رأس مال الشركة، وبما يُعادل 5 أسهم لكل 100 سهم، بقيمة 100 فلس كويتي للسهم الواحد.

Advertisements

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له وهو بعد 21 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 3 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 276.8 أاف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 29.3% إلى 3.6 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 5.1 مليون دينار في العام 2018.