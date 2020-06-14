شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران تُسدد كامل قيمة صكوك الشركة المُستحقة بمبلغ 355 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت نجران عن قيامها، يوم الخميس الماضي، بسداد كامل قيمة صكوك الشركة القائمة بمبلغ إجمالي قدره 355 مليون ريال، بنسبة استرداد تبلغ 88.75% من الإصدار الكلي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه قد تم تمويل عملية السداد من خلال تمويل بنكي حصلت عليه الشركة، والذي تم الإعلان عنه في 8 يونيو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد قامت، في 14 يونيو 2015، بإصدار صكوك محلية بالريال السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ إجمالي قيمته 400 مليون ريال سعودي، وقد تم طرحها طرحاً خاصاً بالقيمة الاسمية ومستحقة في 11 يونيو من عام 2020.

Advertisements

هذا وقد قامت الشركة، بتاريخ 12 ديسمبر 2019، بعملية إعادة شراء وإلغاء جزئي لهذه الصكوك بقيمة إجمالية قدرها 45 مليون ريال تمثل 11.25% من إجمالي قيمة الإصدار، حيث تمت عملية الشراء والإلغاء الجزئي بالقيمة الاسمية للصكوك وتم تمويلها في ذلك الحين باستخدام موارد الشركة الذاتية.

يُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 40.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات، وانخفاض تكلفة المبيعات للطن، وانخفاض تكلفة التمويل.