شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الإيرادات يصعد بخسائر سابتكو 274% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً بالخسائر بنسبة 273.5% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 39.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في الخسارة التشغيلية إلى 27.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 32.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض الإيرادات من نشاط الشركة الرئيسي بسبب تأثره بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا بالرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات خلال الربع بسبب ارتفاع إيرادات النشاط بالشركة التابعة.

وارتفعت المبيعات إلى 420.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 411.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 33.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 22.9 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع إيرادات النشاط بسبب زيادة إيرادات الشركة التابعة، على الرغم من ارتفاع تكاليف النشاط والمصاريف الإدارية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل.