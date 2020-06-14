شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تهبط بخسائر تبوك الزراعية 75% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الخسائر بنسبة 74.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الخسارة التشغيلية إلى 4.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 23 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض في صافي تقييم هبوط في قيمة المخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد مما أدى الى تسجيل مجمل ربح مقابل مجمل خسارة في الفترة المقارنة وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع.

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وارتفعت المبيعات إلى 15.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 8.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 179.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 62.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل فرق هبوط في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم وتسجيل فرق هبوط في قيمة الموجودات الحيوية.

وتراجعت الإيرادات إلى 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 99 مليون ريال خلال العام 2018.