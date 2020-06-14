شكرا لقرائتكم خبر عن ضغوط أسعار البيع تهبط بأرباح البابطين 28% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 28.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 14.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.8 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن انخفاض الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض هوامش الربح نتيجة للضغوط علي أسعار البيع علي الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والمصاريف التسويقية وارتفاع حجم المبيعات.

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وفي المُقابل، حققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 18.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات إلى 389.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 285.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 86 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 47.7% وانخفاض المصاريف الإدارية.