شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات تداول كويتية عرضة للانكشاف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواجه بعض شركات الاستثمار الكويتية التي تقدّم خدمات التداول "أونلاين"، إشكالية ليست سهلة، تتمثل في انكشافات داخلية عقب تنفيذ صفقات بكميات ومبالغ كبيرة خلال جلسة الأربعاء الماضي التي ألغيت تعاملاتها بتعليمات من هيئة أسواق المال.

وقالت مصادر مسؤولة في شركات استثمار إن العملاء نفّذوا عملياتهم كالمعتاد يوم الأربعاء ثم أجروا تدويراً لأموالهم عبر تنفيذ صفقات أخرى بالسيولة الناتجة عن صفقات البيع الأولى، فيما واصلت شركات الوساطة المرتبطة بالكيانات الاستثمارية عملية تعديل أرصدة العملاء منذ صباح الخميس وحتى مساء أمس السبت، بحسب صحيفة الراي.

وأشارت إلى أن بعض عملاء الشركات لديهم حسابات استثمارية محلياً وأخرى في أسواق خارجية بعضها خليجية، لكنها تستغل محفظتها المالية المحلية في تحركاتها الآلية "أونلاين"، عبر الشركة مقدمة الخدمة، موضحة أن بعض العملاء استغلوا ناتج صفقات الأربعاء بتنفيذ صفقات في أسواق أخرى، إلا أن إلغاء تداولات بورصة الكويت جعلهم منكشفين لدى الشركات الاستثمارية التي تُتيح لهم مرونة في التحرك الإلكتروني، فيما تظل الشركات مُطالبة بتسوية أوضاعها أمام منظومة السوق المحلي التي ألغت الصفقات!

Advertisements

وأضافت المصادر "بالفعل، هناك ربكة داخل 5 شركات استثمار كُبرى تقدم خدمات التداول الإلكتروني للعملاء"، منوهة إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة تتعامل مع تلك الشركات من خلال حساب وحيد هو حساب العملاء، ومُطالبة بإجراء المعالجات التي فرضها الإلغاء، في حين تتولى الشركات عملية مواءمة حسابات العملاء لديها.

وحول توقف عدد من شركات الوساطة وعدم تمكنها من الدخول على أنظمة البورصة في بداية تعاملات الخميس الماضي، أكدت المصادر أن القطاع مر باختبار شديد الصعوبة، إذ انقسم بين شركات تعمل محلياً ولديها القدرة على مواكبة الإلغاء، وأخرى تقدم خدمات مشتركة بالتنسيق مع شركات استثمار كُبرى لم تتمكن من معالجة القيود سريعاً.

ولم تستبعد المصادر احتمالية عدم عودة بعض شركات الوساطة إلى العمل اليوم لعدم توفيق أوضاع عملائها وحساباتهم، إلى جانب المشاكل التقنية بأنظمتها الداخلية التي يوفرها مزوّد برامج إدارة أوامر البيع والشراء على الأسهم.

ورغم أن "هيئة الأسواق" استندت في قرارها بإلغاء تداولات الأربعاء على إمكانية حدوث انكشافات وصعوبة إلغاء جزء مُحدّد من التعاملات، إلا أن شركات استثمار قيادية باتت تواجه أزمة الانكشاف وربما الخسارة نتيجة ما حدث.