الاقتصاد

شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 14-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 169 فلس، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

 

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 165 بينما مستوى المقاومة هو 173 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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