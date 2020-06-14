شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي الكويتي (ABK) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 177 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 185 فلس، حيث يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 190 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 170 بينما مستوى المقاومة هو 180 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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