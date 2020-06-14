شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 611 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 630 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 550 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 630 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 603 بينما مستوى المقاومة هو 615 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط