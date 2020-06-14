شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 196 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تعيد اختبار مستوى الدعم 177 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 220 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 198 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط