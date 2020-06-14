شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 506 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 530 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 460 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 530 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 500 بينما مستوى المقاومة هو 512 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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