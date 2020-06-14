شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 646 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 600 فلس كمستوى أول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 660 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 633 بينما مستوى المقاومة هو 653 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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