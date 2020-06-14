شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رمال الكويت العقارية (REMAL) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 18٫40 فلس مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 19 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 17 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 18.1 بينما مستوى المقاومة هو 18.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط