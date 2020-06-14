شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال اخر جلسات الأسبوع السابق، حيث اغلق عند مستوى 25 فلس الخميس الماضي، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 27 فلس، حيث يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للقيام بعمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 23 فلس كمستوى أول ثم 20٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 24.6 بينما مستوى المقاومة هو 25.6 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط