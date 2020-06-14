شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للمال (ALMAL) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال خر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9٫50 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 8 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 10٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.9 بينما مستوى المقاومة هو 10.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط