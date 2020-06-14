شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يتداول في قناة صاعدة -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يحافظ على اتجاهه الصاعد على المدى القصير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 6٫73 ريال، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 6٫50 ريال، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، وبالتزامن مع استمرار تداول السهم في قناة صاعدة على المدى القصير، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 7 ريال كمستوى أول ثم 7٫40 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 6.92 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد