شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP)ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 5521 نقطة، منخفضا لثاني جلسة على التوالي، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تضغط على المؤشر للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 5400 نطقة كمستوى أول ثم 5000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,466 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,558 نقطة