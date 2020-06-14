شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الاربعاء -تحليل صباحي- 14-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من خسائره التي حققها خلال جلسة الاربعاء، حيث اغلق الخميس عند مستوى 9233 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع عودة المؤشر مرة أخرى لمستوى الدعم 8900 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9400 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,139 وبين مستوى المقاومة هو 9,328 نقطة
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