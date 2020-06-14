د. محمد الصياد *

هكذا فجأة، لم تعد «لعبة الأسواق المفتوحة، غير المقيدة»، مناسبة! ولمن؟ لروادها الأوائل وأكبر المستثمرين فيها، وأكبر المستفيدين منها، وأكثر المُسوِّقين والمدافعين عن جدواها وأفضليتها.

فجأة، تحولت عبارة «وداعاً للعولمة»، إلى شعار يتصدر عناوين الواجهات الإعلامية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، لعل آخرها ما صدَّرته مجلة الإيكونومست البريطانية المحافظة، موضوعاً لغلافها بتاريخ 14 مايو 2020، تحت عنوان Goodbye Globalization. حيث ذهب معدو التقرير إلى أن العولمة، تعاني أصلاً قبل جائحة كورونا..معاناة تمثلت في اهتزاز نظام التجارة الدولي الذي بقي لعقود يهيمن على مسارات واتجاهات الحياة الاقتصادية الدولية، جراء تبعات الأزمة المالية لعام 2008، والحرب التجارية الأمريكية الصينية. وهي اليوم تتعرض لصدمة ثالثة، متمثلة في الأزمة التي أشاعتها جائحة كورونا في العالم.

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والواقع، أن المجلة لم تأتِ بأي جديد، حين تخلص إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد موجة من تباطؤ انتقال الناس، وانتقال البضائع والخدمات ورؤوس الأموال عبر الحدود، وإنه مع بدء إعادة فتح الاقتصادات وتعافيها، من غير المتوقع عودة سريعة للانسياب الحر لحركة التجارة، حيث سيسيطر تسييس الوباء على حركة السفر والنقل الجوي والهجرة، ويرسخ نزعة الانحياز نحو الاعتماد على الذات، التي ستُضعف الانتعاش وتنشر أجواء الاحتقان الجيوسياسي.

هذه النغمة السلبية من العولمة كانت قد ترددت قبل ذلك، في الوسائط الإعلامية الغربية، مثل موقع أخبار المال والأعمال الأمريكي «Business Insider»، الذي ذهب في أواخر عام 2016، في نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه الايكونومست في موضوع غلافها الأخير، مستشهداً بثلاثة ارتدادات قوية، هي على التوالي: الأزمة المالية العالمية (2008)، وبريكست، وفوز الرئيس ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ما الذي جرى؟ هكذا فجأة، لم تعد «لعبة الأسواق المفتوحة، غير المقيدة»، مناسبة! ولمن؟ لروادها الأوائل وأكبر المستثمرين فيها، وأكبر المستفيدين منها، وأكثر المُسوِّقين والمدافعين عن جدواها وأفضليتها. وفجأة أصبحت السياسات الحمائية، النقيضة لها، هي الغاية وهي السبيل الوحيد «للخلاص من تركة العولمة الثقيلة». ولكأن العولمة مجرد زر مصباح يمكن إشعال ضوئه وإطفائه بحركة خفيفة على الزر. الأمر ليس كذلك بالتأكيد، فمن يختار العزلة Isolationism، سوف لن يغير ميزان القوى الذي استقر عليه التقسيم الدولي للعمل، أي تخصص الدول في إنتاج السلع والخدمات التي تتمتع فيها بميزات تنافسية مطلقة Absolute Advantage (قدرة الدولة على إنتاج سلعة أكثر كفاءة من السلع النظيرة التي تنتجها الدول الأخرى)، أو بميزات تنافسية نسبية Comparative Advantage (أي قدرة الدولة على إنتاج سلع محددة بتكلفة فرصة بديلة أقل Opportunity cost، وهي خسارة مكاسب محتملة من بدائل أخرى يمكن أن تنجم عن اختيار بديل بعينه). الانكفاء على الداخل، أو الابتعاد والانعزال عن مجريات الشؤون الدولية، هما مذهبان قديمان، يضربان بجذورهما في أعماق ما قبل التاريخ. ولعل اليونانيون القدماء هم أول من «صكَّ» مصطلح «أفتاركيا» (Autarky)، والتي تعني «الاكتفاء الذاتي»؛ وإن أول من بلوره فكرياً وفلسفياً، هو الفيلسوف اليوناني أرسطو، تلميذ أفلاطون؛ وكان ذلك في الجزء السابع من مؤلفه «السياسة» الذي كرَّسه للحديث عما أسماه «الاكتفاء الذاتي الاقتصادي القومي». حيث أكد ضرورة أن تكون المدينة المستقلة (وهي أساس التنظيم السياسي عند الإغريق)، أقل اتساعاً (في الجغرافيا)، بقدر الإمكان، كي تتمكن من توفير الرفاهية الكافية لسكانها. واستمر اليونانيون، من بعده، في اقتفاء هذا المذهب الفلسفي (على اعتبار أن أفلاطون، رغم اجتهاداته في الاقتصاد، لم يكن اقتصادياً)، في كتاباتهم حتى بعد أن حققت مدنهم ازدهاراً بفضل مبادلاتها التجارية الخارجية.

وما العولمة سوى مرحلة متقدمة وعميقة من التدويل الذي صنعته التحولات الكبرى في القطاعات اللوجستية الذي أحالت الحدود السيادية للدول إلى حدود هلامية شكلية تقتصر على تأشيرات الدخول ودمغ الجوازات عند منافذ الخروج والدخول. وحتى هذا الامتياز السيادي، بدأ بالتراخي هو الآخر قبل تلاشيه في سنوات قليلة قادمة.

ما من دولة في العالم، اليوم، تستطيع الاعتماد على قطاعاتها الإنتاجية لتأمين كامل احتياجاتها التنموية والاستهلاكية. تستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول النامية. ولذلك فهي بحاجة للأسواق الخارجية لتغطية نواقص هذه الاحتياجات. ومعظم دول العالم بحاجة، والحال هذه، لعملات دفع دولية لشراء حاجاتها من الأسواق الخارجية، نظرا لأن عملتها الوطنية مخصصة للتداول الداخلي. وهذا يعني أنه يتعين عليها بيع بعض منتجاتها وخدماتها التي تتمتع فيها بميزات تنافسية، كي تحصل على عملات الدفع الدولية اللازمة لتأمين تلك المشتريات. والعلاقات الاقتصادية الدولية، باعتبارها علاقات موضوعية، لا تخضع لرغبات ونزعات الأفراد المعاكسة لها (وذلك برسم اختراقات عوامل الإنتاج، خصوصاً رأس المال وقوة العمل، لكل أنواع الحصارات والعقوبات الاقتصادية عبر التاريخ)، فإن العولمة، بوصفها الطور المتقدم الذي بلغته درجة التدويل للعلاقات الاقتصادية الدولية، ستتعثر وتتباطأ وتيرتها نتيجة هذه النزعات «الأفتاركية» الارتدادية (الحمائية)، لكنها لن تتوقف عن مواصلة مسيرتها ما دامت آلياتها اللوجستية متحفزة لمزيد من التوغلات السوقية العالمية. وأخيراً، فمن غير المعقول تصور الرأسمالية من دون العولمة!

* كاتب بحريني