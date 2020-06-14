شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يغير النمط الكلاسيكي للاستثمار بالأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

فيما لا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على الاقتصادات المحلية والعالمية، فإن سوق الأسهم يعد جزءاً مهماً من هذه الاقتصادات، حيث اكتوى بنار الفيروس المميت، الأمر الذي يتطلب من المستثمرين التخلي عن النمط الكلاسيكي في الاستثمار، والبحث عن الفرص الواعدة بحذر وتروي.

ومن هنا.. دعا خبراء في أسواق المال استطلعت ”الخليج 365” آراءهم إلى أهمية الانتقائية في المرحلة الراهنة والبحث عن فرص استثمارية على المدى الطويل، كما يجب إعادة الحسابات في ما يتعلق بالعائد على السهم وكذلك التوزيعات، لاسيما أن الشركات ستكون توزيعاتها العام الجاري أقل من عام 2019، لأن سعر السهم هبط عن مستوياته العليا.

وفيما أعاد الخبراء التأكيد على أن الأسواق الإماراتية تعتبر الأرخص في المنطقة، رجحوا أن تكون الفرص سانحة للدخول على الأسهم خلال الفترة ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مشيرين إلى أن المستثمر الذي يمتلك القدرة على الاستثمار طويل الأمد من 18 إلى 24 شهراً، سيحقق عوائد إيجابية، خاصة أن (كل أزمة تمثل فرصة)، بينما الشركات الضعيفة، التي لن تتحمل الضغط جراء الأزمة، ستندمج أو سيتم إغلاقها.



مرحلة التعافي

محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في «الظبي كابيتال» قال: تأثيرات أزمة فيروس «كورونا» جاءت مثل الطوفان على الاقتصادات وأوقفها بشكل تام، إلا أننا بدأنا نشهد عودة تدريجية للدفع بعجلة الاقتصاد من نقطة الصفر، ما يعني أن الشركات بحاجة إلى وقت للعودة إلى سابق عهدها، في ظل التوقعات التي تتحدث عن استغراق مرحلة التعافي من سنة إلى 18 شهراً حسب القطاع ونسبة تأثره بالأزمة.

وأضاف: عندما ننظر إلى الأسواق الإماراتية والشركات المكونة للاقتصاد المحلي، فلدينا قطاعات البنوك والعقار والاتصالات والتأمين، بيد أن هذا الأخير ضعيف بالإضافة إلى قطاعات متفرقة أخرى.

وعلى صعيد قطاع البنوك، وصف ياسين تدخل المصرف المركزي لدعم هذا القطاع واستمرار فاعليته بالشيء المطمئن للاقتصاد والمستثمرين أيضاً، غير أنه لا يعني أن هذه البنوك لن تحتاج إلى مخصصات، كما أنها ستشهد هبوطاً في الأرباح.

وتساءل ياسين قائلاً: هل الهبوط في أرباح الشركات أكبر أو أقل من الهبوط في أسعار أسهمها قبل أزمة فيروس كورونا؟.. ومن هنا فإن مكررات الربحية تعطينا إشارات في هذا الصدد، لاسيما أنها هبطت في سوق دبي إلى مستويات وصلت إلى أكثر من 6 مرات.

قطاع البنوك

وأضاف ياسين: من ناحية التقييمات فإن عمليات شراء الأسهم في قطاعات مثل البنوك بالأسعار الحالية تعتبر جيدة إذا كان الاستثمار لمدة تصل ما بين 18 إلى 24 شهراً، أما إذا كان الاستثمار على المدى القصير من 3 إلى 6 أشهر قادمة أو في حال أراد المستثمر انتظار العائد من التوزيعات، فمن غير المعروف حتى هذه اللحظة الأرقام النهائية، خاصة مع وجود شركات لم تعلن عن نتائجها.

ودعا ياسين المستثمرين إلى التركيز في هذا التوقيت على الأسهم ذات الأساسيات الصلبة قبل أزمة «كورونا» التي حتى في ظل الأزمة الراهنة استطاعت المحافظة على ملاءتها المالية، كما يمكنها المحافظة على الإقراض بفاعلية والتوسع وتحقيق أرباح وإن كانت أقل في العام الحالي مع عام 2019.

ويرى ياسين أن الأسواق تمر بحركة تذبذب عالية منذ الأزمة الحالية، سواء في الأسواق المحلية أو العالمية، ناصحاً المستثمرين بعدم لحاق السوق في مرحلة الصعود، بل يجب التريث وانتظار عملية التصحيح والهبوط أو التراجع بعض الشيء ومن ثم القيام بعملية الدخول، مشيراً إلى أن الفترة الاستثمارية والعائد المنتظر من المفترض أن يكونا ما بين 18 إلى 24 شهراً.

العقارات

وتوقع ياسين أن القطاع العقاري سيعاني خلال الفترة المقبلة من تبعات الأزمة الراهنة، نتيجة تراجع نشاط الشركات وبالتالي لم تعد الحاجة إلى العمالة نفسها التي كانت موجودة قبل «كورونا»، مع ورود تقارير عن تخفيض في الأيدي العاملة خلال الفترة المقبلة، بمعدلات تصل إلى 15% خلال العام المقبل.

وأفاد ياسين بأن هذا الانخفاض إذا ما جاء ضمن فئات المجتمع متوسطة وعالية الدخل، فهذا يعني أن الطلب على القطاع العقاري سينخفض مع انخفاض الإيجارات.

وتوقع أن يحتاج قطاع العقار لمدة سنتين على الأقل ليتعافى، معتبراً أن «إعمار العقارية»، و«الدار» قويتان ولديهما القدرة على تسليم وإدارة المشاريع، إلا أنهما لن تستطيعا تحقيق أرباح وعوائد مماثلة لما قبل الأزمة.

ولفت إلى أن شركة «الدار» لا تزال متعهدة بعملية توزيع الأرباح بنسبة معينة لكن قد تكون أقل، فيما «إعمار العقارية» حجبت التوزيعات عن المساهمين، ناصحاً المستثمرين في الوقت ذاته بالتريث وعدم الانجراف في الاستثمار مع شركات أخرى ذات ملاءة مالية أقل في ظل الصعوبات الحالية.

الاتصالات

أوضح ياسين أن قطاع الاتصالات يعتبر دفاعياً ويشمل شركتين رئيسيتين هما «اتصالات» و«دو»، منوهاً إلى أنه سيتأثر إذا ما قام بتخفيض العمالة، وبالتالي ستكون القوة الشرائية أقل نتيجة تراجع الاستخدام، وربما تكون بعض الضغوط تتمثل في قدرة شركات القطاع على النمو في الأرباح، غير أنها ستتمكن من الحفاظ على نسب التوزيعات، ومن هنا يجب على المستثمرين عدم التسرع وانتظار عمليات التصحيح فيها ومن ثم الدخول.

التأمين

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أكد ياسين أن قطاع التأمين استفاد من أزمة «كورونا»، مع بقاء الموظفين والسكان عموماً في الحجر المنزلي، الأمر الذي قلل من المخاطر في وقت تراجعت عجلة النشاط الاقتصادي، وبالتالي تراجعت المخاطر التأمينية، مع ظهور نتائج إيجابية للعديد من شركات التأمين.

وعلى صعيد الجزء الاستثماري في قطاع التأمين، أفاد ياسين بأن هذا الجانب تأثر سلباً خلال النصف الأول من العام الجاري خاصة إذا كانت الاستثمارات محلية فقط، أما إذا كانت استثمارات القطاع في سندات، فربما استطاعت المحافظة على نسب نمو جيدة، مشيراً ألى أن «التأمين» حافظ على ربحية جيدة وقد يكون القطاع الأقل تضرراً في المرحلة الحالية.

وأشار ياسين إلى أن تأثيرات قطاع التأمين ضعيفة على المؤشر العام للسوق، ولكن الانتقائية فيه وفي غيره من القطاعات يعتبر أمراً مهماً، داعياً المستثمرين إلى الانتقائية والتنويع في الاستثمار وعدم الاعتماد على قطاع معين، مع أهمية التركيز على الشركات التي تمتلك ملاءة مالية وإدارة جيدة.

النقل والطاقة

أفاد ياسين بأن شركات قطاع النقل ستستمر في الإنتاجية مثل «أرامكس» الذي استفاد من عملية التسوق الإلكتروني والبقاء في المنزل من خلال عمليات التوصيل، فيما أن «أدنوك للتوزيع» المدرجة في قطاع الطاقة شركة مدعومة حكومياً، وتعهدت بالالتزام بالتوزيعات وسهمها جيد جداً وحافظ على مستوياته ونجح في العودة إلى مستويات ما قبل «كورونا».

وبالرغم من وصف ياسين بأن هذه الشركات جيدة، إلا أنه حذر من الدخول والسوق في مرحلة قوة، بسبب استمرار تحديات «كورونا» وتحديداً في الربعين الثاني والثالث، مرجحاً أن تكون نتائج الربع الثاني الأسوأ في عام 2020، خاصة للشركات التي لم تأخذ المخصصات اللازمة.

تصنيفات المستثمرين

أكد المحلل المالي عميد كنعان على وجود فرص استثمارية طويلة وقصيرة ومتوسطة الأمد في الأسواق، حيث إن قصيرة الأمد تعتمد على اقتناص فرص المضاربين وتستغل ردات الفعل المبنية على التصريحات اللحظية وتحركات الأسواق والاستفادة من ردود الأفعال.

وأما الاستثمارات متوسطة المدى فتعتمد على المستثمرين الذين يبحثون عن عائد للأسهم، ويعتمدون على انتقاء الأسهم بحذر والنظر للعائد المتوقع من هذا السهم ودراسة مدى تأثر القطاع بالأزمة، بينما الاستثمار طويل الأمد من 3 إلى 5 سنوات يعتبر محافظ استثمارية تعتمد على تخطيط ودراسات مستقبلية بحثاً عن عائد مجز يأتي من ناحيتين، أولاً: تعديل أسعار الأسهم إلى القيمة المستحقة (الأسهم التي تتداول تحت القيمة الدفترية) والعائد من الاستثمار السنوي من خلال التوزيعات.

المحافظ الكلاسيكية

وأوضح كنعان أن المحفظة الكلاسيكية قد تغيرت تشكيلتها بعد جائحة «كورونا» وتحديداً القطاعات التي دفعت الثمن وتغيرت النظرة الاستثمارية لمعظم المحافظ، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين خففوا من الاستثمار في قطاع المصارف واتجهوا إلى الخدمات، ومن النقل إلى الصحة.

وبين كنعان أن التداول بالهامش أثر سلباً على المستثمرين بعد أن دفعوا ثمن انخفاض الأسعار، إذ إن الاستثمار المحلي يكون باتجاه واحد وليس مثل الأسواق المتقدمة هناك ارتفاع وانخفاض بالأرباح، ناصحاً بالابتعاد عن هذا النوع من التداول إلا في حال اقتناص الفرص باتجاه صاعد وهي من المفترض أن تكون قصيرة الأمد.

وشدد على أهمية عدم أخذ ردود الأفعال من خلال إعداد خطة استثمارية مسبقة تراعي جميع الظروف، إلى جانب المزيد من الخطوات من قبل الجهات المعنية في الأسواق من أجل خلق التوازن وعدم الاعتماد على عامل واحد مثل الاستثمار الأجنبي، بل يجب أن تكون صناديق واستثمارات شبه حكومية تتدخل في لحظات حرجة لحماية الاقتصاد والمتمثل في أسواق المال. وأشاد كنعان بالقرار المتعلق بتقليص الحد الأعلى للنزول في الأسهم، الذي كان له الأثر الإيجابي في تماسك الأسواق.



وضاح الطه: قطاعات غير مدرجة استفادت من الجائحة



المحلل المالي وضاح الطه أفاد بأن الأزمة الحالية خلقت تأثيرات متباينة على القطاعات، وفي مقدمتها القطاع السياحي (السفر والطيران) حيث تأثر بشكل جسيم ويحتاج إلى وقت للتعافي لربما حتى عام 2022 للرجوع إلى الوضع الطبيعي بسبب الديون والخسائر المتراكمة وإنهاء الخدمات وتقليص التكاليف الذي أثر سلباً على الكشوفات والأصول، إلى جانب قطاع الفنادق الذي تأثر بالقدر نفسه.

وفي المقابل، توقع الطه ارتفاع قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية خصوصاً التعاونيات بنسب تصل إلى 50% نتيجة استفادتها من عمليات الشراء، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والطبية، منوهاً إلى أن المشكلة تتركز في عمق السوق، بمعنى أن القطاعات التي تم ذكرها غير ممثلة تمثيلاً واقعياً في الأسهم، حيث إن شركات التجزئة غير مدرجة مثل «كارفور» و«اللولو»، بحيث لا تنعكس على الأسهم. وبين الطه أن التأثيرات الاعتيادية تنطبق على باقي القطاعات نتيجة الأزمة، والمشكلة العامة لكل القطاعات بدأت مع بدء الحجر الصحي وتسبب ذلك في محدودية الإنفاق، وهذا أدى إلى مشكلة تتمثل في صعوبة سداد الشركات ديونها لدى البنوك، وهذه الأخيرة قد ترفع من مخصصاتها.

قال الطه: «إنه بالاستناد إلى تقرير المصرف المركزي الذي أشار إلى تراجع الاقتصاد بنسبة 3.6% الناتج عن التأثير السلبي للربعين الأول والثاني، وبالأخص الربع الثاني، بعدها ستبدأ الحركة بالعودة تدريجياً بداية الربع الثالث وقد تبقى تأثيرات سلبية محدودة، لكن كأداء سيبدأ باستيعاب المرحلة».

وتابع: «رأينا اتجاهاً عالمياً لإعادة هيكلة محافظ استثمارية ومحتوياتها مثل الذي حصل في القطاع التكنولوجي ك«ميكروسوفت»، و«أبل» وغيرهما..حيث لاحظنا توجه هذه المحافظ نحو القطاع التكنولوجي، بيد أننا نلاحظ أن هذه القطاعات المستفيدة من الأزمة غير مدرجة في أسواقنا المحلية.

وشدد الطه على أهمية عدم استهلاك المستثمرين كامل النقد والإبقاء عليه خارج التداولات على شكل ادخار كأمان لهم وعدم الانفعال أو الانجرار وراء التداولات الإيجابية بطريقة غير مدروسة.