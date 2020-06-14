مصرف لبنان يطلب من «الصرافة» التقدم بطلبات الحصول على الدولار

أشار حاكم ​مصرف لبنان​ الدكتور ​رياض سلامة​ في بيان أمس السبت إلى أنه «عطفاً على بياننا الصادر في 2020/‏6/‏9 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصرافة ​الدولار​، نطلب من كل شركات الصرافة من الفئة «أ» التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقداً من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقاً للأسعار التي تحددها ​نقابة الصرافين​ يومياً (3940 - 3890)، كما يطلب من شركات الصرافة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان».

وسبق أن أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 12/‏6/‏2020 حصراً وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3890 حداً أدنى، والبيع بسعر 3940 حداً أقصى.

كما حدّدت مديرية النقد لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من الخارج ب 3840 ليرة لبنانية ويُطبّق هذا السعر في كافة شركات تحويل الأموال، وبذلك يكون ارتفع السعر الذي كان ثابتاً لأسابيع على ٣٢٠٠ ليرة.

وكان سلامة قد شارك في جلسة الحكومة في السراي أمس إلى جانب جمعية المصارف ونقابة الصرافين ورفض التعليق على الأخبار المتداولة حول نية الحكومة إقالته بسبب ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة اللبنانية، فيما أعلن نائب نقيب الصيارفة ​محمود حلاوي​ في تصريح له من السراي بعد انتهاء الجلسة أنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين، بينما أعلن نائب نقيب الصرافين محمود حلاوي، أنه تم الاتفاق على ضخ الدولارات لدعم المواد الأساسية وتلبية حاجات المواطنين، وقال: سنكون منضبطين في بيع الدولار وسنلتزم بيعه بسعر 3940 ليرة، ونناشد المواطنين التعامل مع الصرافين المرخصين، مشدداً على أن المواطن هو أهم عنصر لدعم الليرة بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الذهاب إلى السوق السوداء سيؤدي إلى خروج الدولار من البلد.

وفي هذا السياق تكشف مصادر متابعة أن الهبوط الكبير في سعر الليرة مرده إلى التلاعب الحاصل في السوق لأسباب مادية وسياسية، وتهريب مبالغ من ​الدولار​ إلى ​سوريا​ التي تمر بدورها في أزمة اقتصادية ومالية حادة، وعدم دخول عملة صعبة إلى ​لبنان​ نتيجة الاستمرار في إقفال ​المطار​ وصعوبة التحويلات من المغتربين، وافتقار ​مصرف لبنان​ إلى القدرة على التدخل الواسع في السوق تجنّباً لاستنزاف مخزونه من الدولار، حيث انه يكتفي بضَخ مبالغ محدودة لا تكفي لمعالجة الخلل وتلبية الطلب.

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وقد وصل ​سعر الدولار​ أمس الاول إلى 4800 ليرة، لا بل ترددت شائعات انه وصل إلى حدود ال6000 وما فوق في السوق السوداء والذي جعل الناس يخرجون إلى الشارع ويشعلون موجة غضب عارمة، وطرح البعض خيار إسقاط ​الحكومة.

لبنان يعيد فتح مطار رفيق الحريري أول يوليو

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني الجمعة إن لبنان سيعيد فتح مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أمام الرحلات التجارية اعتباراً من أول يوليو/ تموز لكن بقدرة تشغيل عشرة بالمئة من حركة الملاحة مقارنة بشهر يوليو/ تموز 2019.

وأضاف البيان أن من المقرر استئناف الرحلات الخاصة اعتباراً من 24 يونيو/ حزيران.

وتابع أن الركاب سيخضعون لفحوص كوفيد-19 لدى وصولهم وسيكون عليهم الالتزام بالحجر الصحي في المنزل إذا جاءت نتيجة الفحص إيجابية. (رويترز)