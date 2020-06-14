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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «هيرتز» تطلب بيع أسهم لجمع مليار دولار بعد إشهار إفلاسها تاريخ النشر: 14/06/2020 استمع طلبت شركة هيرتز الأمريكية من محكمة الإفلاس السماح لها بالاستفادة من الارتفاع المفاجئ في أسهمها من خلال بيع ما يصل إلى مليار دولار من الأسهم الجديدة.

وقالت شركة تأجير السيارات في خطاب إلى محكمة الإفلاس لمقاطعة ديلاوير، إنها تريد بيع ما يصل إلى 246.78 مليون سهم.

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