شكرا لقرائتكم خبر عن «باركليز» يرفع توقعاته لأسعار النفط خلال العام الحالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، وسط إشارات عجز ملحوظ في السوق خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع البنك البريطاني الاستثماري عبر مذكرة نقلتها «رويترز»، الجمعة، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت القياسي 41 دولاراً، وخام نايمكس الأمريكي 37 دولاراً خلال العام الجاري. وفي الربع الثالث، يرى البنك متوسط 37 دولاراً للبرميل لخام برنت، في حين أن متوسط الخام نايمكس الأمريكي قد يبلغ 34 دولاراً للبرميل. ووفقاً للمذكرة، فقد قال البنك إنه «من المرجح أن تتباطأ وتيرة تعافي أسعار الخام؛ لأن أكبر انخفاض في المعروض، وأسرع تحسن في الطلب، أمران قد انتهيا الآن».
وكانت أسعار النفط سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مع قرار تحالف «أوبك +» تمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى نهاية يوليو/تموز المقبل.
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