«غرفة أبوظبي» توقع مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مركز الإحصاء في أبوظبي، انطلاقاً من سعي الجهتين إلى تعزيز مجالات التعاون في مجال العمل الإحصائي، بهدف تحقيق التكامل في الجهود الإحصائية على مستوى الإمارة ودعم توجهات حكومة إمارة أبوظبي نحو تطوير نظام إحصائي شامل ومستدام للإمارة، يلبي احتياجات واضعي السياسات ومجتمع الأعمال وكافة الجمهور من بيانات إحصائية ملائمة وموثوقة.

ووقع المذكرة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، وعبدالله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة.

وأكد محمد هلال المهيري أن المذكرة تأتي من منطلق حرص الغرفة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين مختلف جهات ومؤسسات المجتمع، لاسيما مركز الإحصاء، حيث يسهم ذلك في دعم العمل الحكومي المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل بصورة منهجية .

وقال عبدالله أحمد السويدي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع غرفة أبوظبي انطلاقاً من حرص مركز الإحصاء في أبوظبي على تطوير العلاقات الثنائية مع كافة شركائه الاستراتيجيين في القطاع الحكومي، بهدف الارتقاء بالعمل الإحصائي ورفع القدرات الإحصائية على مستوى الإمارة، وتوفير البيانات الإحصائية الحديثة والموثوقة لخدمة صناع القرار ». (وام)