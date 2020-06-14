موظفو «مالية الشارقة» يعودون إلى مقر العمل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



تباشر كوادر دائرة المالية المركزية بالشارقة العمل من مقرها، بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الأحد 14 يونيو/‏ حزيران 2020، وبنسبة 30% كحد أدنى، وفق توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، واستناداً إلى تعميم دائرة الموارد البشرية بعودة موظفي حكومة الشارقة إلى مقار العمل تدريجياً.

وأفاد بدر آل علي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ورئيس فريق استمرارية الأعمال في الدائرة: «تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة، وحرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين، تم إعداد جميع التجهيزات اللازمة لعودة موظفي الدائرة إلى مقر العمل، وذلك اتباعاً لأعلى المعايير العالمية المتبعة، إضافةً إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والأخذ باشتراطات الصحة والسلامة المهنية للموظفين والمتعاملين، ولتوفير بيئة عمل صحية وآمنه تعمل على ضمان استمرارية الأعمال وفق معايير نظام استمرارية الأعمال الدولية 22301، والتي تم تدريب كافة الموظفين عليها وتجربتها سنوياً في تذليل الصعوبات من خلال تطبيق سيناريوهات فعلية خلال العام 2019 لخطط الإخلاء الوهمية».

وأوضحت عائشة عبدالله، مدير إدارة الخدمات المساندة أنه تم تجهيز مبنى الدائرة بشكل كامل لاستقبال الموظفين، وذلك عبر إجراء تعقيم شامل لجميع أنحاء المبنى، وتجهيزه بالإرشادات الصحية المناسبة والملصقات التوعوية، إضافة إلى وضع الأجهزة الحرارية المتطورة لقياس درجة الحرارة عند كافة المداخل، مع أجهزة لتعقيم اليدين ولافتات توضح كيفية تطبيق مسافة التباعد الاجتماعي مع منع الازدحام داخل المكاتب.

وأكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي أن الدائرة هيأت إمكانياتها بتفعيل نظام العمل عن بُعد في ظل البنية التقنية المتقدمة التي أنشأتها ودأبت على تطويرها وتحديثها باستمرار، وبدون أي تأخر أو تباطؤ في سير أعمال الدائرة أو إنجاز طلبات الجهات الحكومية، من خلال نظام مالي شامل، حيث يخدم ما يقارب أكثر من 100 جهة حكومية.

وأشارت ميثاء الطنيجي نائب رئيس فريق استمرارية الأعمال إلى أن تطبيق نظام العمل عن بعد في دائرة المالية المركزية بالشارقة، قد تم بشكل ناجح وفعال وبنسبة 100%، كما تم إعداد خطة عمل متكاملة كخارطة طريق للعودة إلى مقر العمل بشكل تدريجي، حيث تضمنت الخطة أهم مرتكزات العودة للعمل شاملة تحديد آلية آمنة لعودة الموظفين.