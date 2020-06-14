رئيس «اقتصادية أبوظبي» يشارك في زيارات تفتيش على المراكز التجارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



نفذت «دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي» حملة على مستوى الإدارة العليا بعنوان «كلنا نتطوع»، تهدف إلى توعية أصحاب المراكز التجارية والمحلات والمنشآت التجارية بأهمية الالتزام في تنفيذ اشتراطات وتعليمات ممارسة النشاط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كوفيد 19.

شارك في الحملة محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة والمديرون التنفيذيون بالدائرة ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك بإشراف فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة.

وقال الشرفاء إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز دور التطوع بين الموظفين وإبراز جهود الدائرة ودورها ومسؤولياتها لمواجهة تحديات تداعيات جائحة كوفيد 19، من خلال إصدار وتنفيذ التعاميم والقرارات المنظمة للإجراءات الاحترازية والوقائية في قطاع الأعمال على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد أن التعاميم والقرارات الصادرة عن الدائرة لتنظيم عمل قطاع الأعمال وفق الإجراءات والاشتراطات التي حددتها الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تعد مسؤولية الجميع من أصحاب الأعمال وكافة أفراد المجتمع مشيراً إلى أن حملة «كلنا نتطوع» تعد مبادرة من أجل تعزيز هذه العلاقة والتأكيد على مسؤولية الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمة بوعي وثقافة عالية.

وأشار رئيس الدائرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة أيضاً هو تشجيع الموظفين على أهمية المبادرة للعمل والتطوع الميداني مع فرق التفتيش والتي هي بحاجة إلى المزيد من الدعم من خلال المشاركة في عمليات التفتيش والرقابة على المحلات والمنشآت الاقتصادية داخل المراكز التجارية وخارجها خاصة وأن تطبيق العمل عن بُعد يحفز الموظفين على المشاركة في التطوع للعمل الميداني.

وقام رئيس الدائرة والوكيل والمديرون التنفيذيون ومديرو عموم مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بزيارات ميدانية في المراكز التجارية في إمارة أبوظبي وعدد من المناطق التي يكثر فيها المحلات التجارية، وذلك للوقوف على مدى تطبيقها الشروط والتعليمات الوقائية والاحترازية والتأكد من حفظ سلامة المستهلكين والجمهور.