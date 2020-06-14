شكرا لقرائتكم خبر عن توقع انكماش الطلـــب العالمــي على الخام في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك أوف أمريكا بلوغ متوسط الطلب على النفط 98 مليون برميل يومياً في 2021. ويتوقع البنك في مذكرة انكماش الطلب العالمي على النفط بمقدار 10 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في 2020.

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