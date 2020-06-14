توسيع الدعم للطلاب الأجانب في اليابان

افتتاحية «جابابان تايمز»

ترك تفشي «كوفيد 19» في اليابان مئات الآلاف من طلاب الجامعات في حالة من الارتباك والفوضى. وبدأت بعض الجامعات مؤخراً بث المحاضرات التي كان من المفترض أن تبدأ في أبريل/‏نيسان، عبر الإنترنت. واختفت الوظائف التي ساعدت الطلاب على إعالة أنفسهم، في حين تضاءل دخل العديد من معيليهم وأولياء أمورهم، منذ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ قبل ثلاثة أشهر.

وأشار مسح شمل 1200 طالب جامعي نشر يوم الأربعاء، إلى أن حوالي 20% منهم يفكرون في ترك المدرسة؛ لأن تفشي الفيروس حرم كثيرين من أي مصدر للدخل أو الدعم المالي. وكانت آثار الوباء على الطلاب الأجانب الذين يدرسون في اليابان، أشد وأصعب.

وقبل انتشار الوباء شغل العديد من الطلاب وظائف بدوام جزئي في قطاعات منها المطاعم والسياحة. ووفقاً لمسح أجرته منظمة الخدمات الطلابية اليابانية عام 2019، وشمل 7 آلاف طالب أجنبي، فقد كانت نسبة 75.8% من المشاركين فيه يعملون بدوام جزئي، منهم 41.8% يعملون في المطاعم، لكن الشركات التي تدير تلك المطاعم تعمل الآن على تقليص عملياتها، مما يدفع الطلاب إلى وضع مالي صعب.

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ليس من السهل على الطلاب الأجانب الحصول على معلومات حول تدابير الإغاثة الحكومية وفهمها بالكامل، بسبب حاجز اللغة. ويفاقم العيش في اليابان بدون عائلة التوتر النفسي الناجم عن الوباء؛ لذا من المهم للغاية توفير المعلومات الأساسية والدعم للطلاب الضعفاء القادمين من مختلف دول العالم.

وقد أطلق الطلاب اليابانيون في حوالي 100 جامعة يابانية مؤخراً، حملات لجمع التواقيع دعماً لقرارات تُلزم المدارس والجامعات بخفض رسومها. وأسفر ذلك حتى الآن، عن تقديم 10 جامعات على الأقل، بعض الدعم المالي للطلاب.

على سبيل المثال، تقدم جامعة واسيدا 100 ألف ين ياباني لكل طالب، في حين أعلنت جامعة ميجي جاكوين أنها ستمنح كل طالب 50 ألف ين. ومع ذلك، فإن الجامعات التي يمكنها اتخاذ مثل هذه التدابير تقتصر على تلك التي لديها موارد مالية وافرة. ولا تزال الجامعات مترددة في تخفيض الرسوم الدراسية؛ لأنها ستؤثر بشكل مباشر في مواردها المالية.

ويتأثر الطلاب الأجانب في اليابان بشكل خاص بفقدان الوظائف. ونظراً لكونهم طلاباً، فهم ليسوا جزءاً من برنامج التأمين ضد البطالة. كما أنه لا يحق لهم الحصول على إعانات الرعاية المخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وإذا عجزوا عن دفع رسوم الدراسة واضطروا إلى ترك الجامعات، فلن يتمكنوا من البقاء في اليابان.

وتضم جمعية علماء «ميكست» أكثر من 8000 طالب أجنبي حالي وسابق في اليابان. ويقول أوستن زينج، الشريك المؤسس في المجموعة: «لم يتمكن العديد من الأعضاء من العودة إلى اليابان بعد سفرهم إلى بلادهم لقضاء عطلة الربيع. وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون العودة إلى اليابان، لا يزال عليهم دفع إيجار مساكنهم هنا. ويترتب على هذا خسائر فادحة بشكل خاص على الطلاب من البلدان النامية».

ويحصل الطالب الأجنبي على 100 ألف ين في إطار برنامج المنح النقدية الجديد للحكومة، لكن الطلاب يواجهون تعقيدات في التعاملات البنكية. فبعضهم سافر إلى بلده لقضاء الإجازة وترك متعلقاته في اليابان، ومنها بطاقات الضمان الاجتماعي والتعريف الضريبي التي تتطلبها التعاملات البنكية عبر الإنترنت.

وعلى الرغم من تشجيع الحكومة زيادة عدد الطلاب الأجانب، لا تتحمس الكفاءات من الطلاب الأجانب للدراسة في اليابان.

لا تزال صورة العالم بعد زوال غمامة «كوفيد 19» غامضة، ولكن هناك شيء واحد مؤكد هو أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب كيف تلبي اليابان احتياجات طلابها الأجانب.