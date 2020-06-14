شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج أذربيجان النفطي 15.3 مليون طن في 5 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الدولة للإحصاءات الجمعة إن إنتاج أذربيجان من النفط ومكثفات الغاز انخفض 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار إلى 15.251 مليون طن مقارنة مع 15.686 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 16.441 مليار متر مكعب في أول خمسة أشهر من 2020 من 14.475 مليار متر مكعب. (رويترز)
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