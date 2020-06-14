الأسهم العالمية تفقد 5% في أسبوع وتستعد للأسوأ

بعد موجة تذبذب مفاجئة أنهت مؤشرات الأسهم العالمية أسبوعها على خسائر أسبوعية هي الأسوأ منذ مارس، وسط تضارب المعطيات بشكل يومي، وإن كان أهم عاملين في التأثير في أداء الأسهم تمثلا في بيان الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف موجة ثانية من كوفيد-19.

راهنت قوى السوق منذ بداية الأسبوع على موقف الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الدوري يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو الذي استندت الأسهم إلى مواقفه السابقة في تقديم كل ما يلزم لتحفيز الاقتصاد، متوقعة تأكيد ذلك الاستعداد والكشف عن برامج دعم جديدة، إلا أن بيان المجلس يوم الأربعاء أعطى صورة قاتمة لمستقبل أداء الاقتصاد الأمريكي من خلال التأكيد على الفائدة المنخفضة حتى نهاية عام 2022، وكان رد فعل الأسواق مباشراً حيث شهدت موجة بيع قوية تبخرت معها مكاسب الأسهم التي تحققت خلال يومي الاثنين والثلاثاء ودخلت المؤشرات العالمية الخميس في النطاق الأحمر كلها بلا استثناء.

موجة قلق

وتزامن ذلك مع انتعاش شهدته بعض القطاعات التي استفادت من عمليات إعادة الفتح خاصة شركات الطيران، حيث ارتفعت أسهم شركة «دلتا إيرلاينز» بنسبة 11% كما ارتفعت أسهم شركة الملاحة البحرية «كارنفال كورب» بنسبة 14%، إلا أن الحديث عن الدخول عملياً في مواجهة موجة ثانية من الوباء بعد أن تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة مليوني إصابة، والصورة القاتمة التي رسمها جيرومي باول للاقتصاد انعكست في موجة قلق أفقدت الأسهم كل مبررات الصمود وارتد معها المستثمرون إلى الملاذات الآمنة وهو ما عكسته أسعار الذهب.

وانتهى الأسبوع على خسائر تجاوزت 5% في المتوسط موزعة على القارات الثلاث يتقدمها مؤشر «داكس» الألماني الذي تجاوزت مكاسبه الأسبوع قبل الماضي 10%، لكنه كان في مقدمة الخاسرين الأسبوع الماضي فاقداً 6.99% ليستقر عند 11,949.28 نقطة، كما تراجع مؤشر فاينانشل تايمز في لندن بنسبة 5.77% على خلفية تقارير تفيد بانكماش الناتج الإجمالي البريطاني خلال إبريل بنسبة 20%، وأنهى المؤشر أسبوعه عند 6,105.18 نقطة.

«وول ستريت»

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في «وول ستريت»، صبغ اللون الأحمر المؤشرات الثلاثة يتقدمها داو جونز الذي تراجع بنسبة 5.55% وأغلق على 25,605.54 نقطة كما تراجع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 4.87% واستقر على 3,041.31 نقطة، أما مؤشر ناسداك فكان في وضع أفضل حيث بلغت خسائره 2.3% وأنهى الأسبوع عند 9,588.81 نقطة.

الأسهم الآسيوية

في آسيا، لم تشذ المؤشرات عن الخط العام فاقدة نسباً متفاوتة كان أقلها في مؤشر هونج كونج الذي تراجع بنسبة 1.87 % رغم أدائه الفائق في الأسبوع قبل الماضي، كما تراجع مؤشر نيكاي في طوكيو بنسبة 2.44% مستقراً عند22,305.48 نقطة.

الذهب

وسنحت للذهب فرصة لحصد مكاسب جديدة وسط القلق الذي تسبب به بيان الاحتياطي الفيدرالي حول أداء الاقتصاد وتزايد المخاوف من تباطؤ فتح الاقتصاد وسط الحديث عن موجة جديدة من كوفيد-19، وقد بلغت مكاسب الأونصة 3% خلال أيام التداول الخمسة لتنهي على 1734 دولاراً، بصافي أرباح 54 دولاراً.

النفط

وعاش النفط أول تراجع في أسعاره منذ ستة أسابيع فاقداً 8% خلال الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بضعف الطلب تزامنت مع الحديث عن تأخر فتح الاقتصاد، ومع ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية التي بلغت 538 مليون برميل، مستفيدة من تدني أسعار الخام، ولم تنفع معها عمليات خفض الإنتاج التي التزمت بها أوبك بلس، ولا انخفاض الإنتاج الأمريكي خاصة من الزيت الصخري، وقد تراجع سعر برميل خام برنت حتى 38.73 دولار بينما استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف عند36.23 دولار. وتعرضت السندات لموجة صعود وهبوط متأثرة بتذبذب مؤشرات الأسهم. فقد تراجعت معدلات العائد على سندات الخزانة الأمريكية فئة السنوات العشر إلى حدود 0.65% يوم الخميس قبل أن تعاود الارتفاع إلى 0.706% يوم الجمعة بعد ارتداد الأسهم.