شكرا لقرائتكم خبر عن دروس «كوفيد - 19» في إعادة الضبط والثقة الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 3 دروس مستفادة من استخدام الأدوات الرقمية في معالجة الأزمة عناوينها: الحفاظ على أمن الشركات الأساسية، والاستفادة من تجربة العمل من المنزل الرائعة، وانعدام الثقة المعيق للاستجابة للأزمات

سوف تثير عملية إعادة الضبط الكبرى بعد الخلاص من الوباء أسئلة حول التقنيات التي نستخدمها لإعادة البناء.

هناك دروس واضحة يتم تعلمها حالياً من استخدام التكنولوجيا الرقمية في مواجهة تبعات كوفيد-19، منها التركيز على سلامة المؤسسات والشركات الأساسية وتعزيز وحماية إمكانات العمل من المنزل ومعالجة انعدام الثقة في ما يتعلق بتمكين تقنية معينة في معالجة الأزمات.

إن خطط «إعادة البناء» لما بعد الوباء باستخدام الأدوات الرقمية والابتكار، معرضة للسقوط من العقبة الأولى لأن معظمنا لا يثق في البناة أو الأدوات التي يتم بناؤها.

ويجب أن يكون معلوماً أن أسس الثقة الرقمية هي الأمن والمسؤولية، أي الأدوات والقوانين الخاصة بحماية الناس. لكن عدم الثقة بالتقنيات الرقمية والشركات التي تتحكم فيها لا يزال مرتفعاً وفي تزايد مستمر. وتجارب التاريخ تقول إن التقنيات الجديدة غالبًا ما تسبب الضرر لمستخدميها أو الأشخاص الذين يطورونها ومن ثم تتحكم فيها القلة وتثري من ورائها.

سوف نواجه الكثير من المتاعب قبل أن ننجح في الخروج من الوضع الذي فرضه انتشار الوباء، ما لم نعالج جذور أزمة الثقة الرقمية ونضع الأسس السليمة لإعادة بنائها.

والمطالب التي تعلو بها الأصوات هنا وهناك، للمباشرة بفتح الاقتصاد وعودة الأمور إلى نصابها بأسرع وقت، تسيء تشخيص العلة. فالأمر لا يتعلق بما إذا كنا سنبدأ في البناء والابتكار مرة أخرى، فالبناء والابتكار جزء من الطبيعة البشرية. إنها مسألة التقنيات التي نريد أن نبنيها، ومن سيكون لديه الدافع لبنائها، وكيف سيتم بناؤها. إذا أردنا بناء مجتمع مرن ومتحول، قادر على مقاومة الكارثة القادمة، فإن التحرك الممنهج القائم على الأنظمة الرقمية ضروري جداً. ولا يكون التعاون ممكناً على أهميته، إلا إذا انحلت أزمة الثقة الرقمية.

وهناك ثلاثة دروس مستفادة من استخدام الأدوات الرقمية في معالجة أزمة كوفيد-19:

1- الحفاظ على أمن الشركات الأساسية: من منطلق «الأمن أولا» نقول إن الخروقات ونقاط الضعف تحد من ثقتنا بالأدوات المستخدمة في مكافحة الوباء وفي المؤسسات التي نتعامل معها، بدءاً من الرعاية الصحية وانتهاء بالعمل من المنزل. فقد تجد المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، والمنظمات الصحية العالمية التي تتعامل مع تدفق مرضى جدد يعانون من مرض طارئ يتطلب تغييرات كبيرة في تقديم الرعاية، نفسها عرضة بشكل خاص للانتهاكات وغزوات طلب الفدية وغيرها من الهجمات السيبرانية.

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والدرس الواضح هنا هو أن كل مؤسسة متصلة بالإنترنت (خاصة عندما تقدم خدمات أساسية) عليها واجب حماية أمنها. فعندما لا يثق المرضى في المستشفى الذي يقدم لهم الرعاية الأساسية، فلن يذهبوا إليه، وبهذا نفقد القدرة على مساعدة هؤلاء المرضى وكذلك فرصة مراقبة انتشار المرض.

وتوفر طرق الاستجابة لهذا التهديد الهام، إرشادات حول كيفية بناء الثقة الرقمية على أساس التعاون. هناك بعض الشركات والحكومات التي تتعاون معًا لمحاولة توفير الأدوات والوعي المطلوب للحفاظ على المؤسسات الأساسية في مأمن من التهديدات السيبرانية حتى تتمكن من الحفاظ على السكان في أمان من كوفيد-19. وعلى الرغم من أن المعالجة لا تتناسب مع حجم التهديدات، إلا أنها بداية جيدة توفر أرضية لتحركاتنا إذا قررنا الاستثمار في الأمن السيبراني والثقة الرقمية.

2 - الاستفادة من تجربة العمل من المنزل الرائعة: في ثورة العمل عن بُعد التي أحدثتها الأزمة، هناك عثرات ملحوظة وبعض النجاحات التي تؤسس لتعزيز الثقة الرقمية لهذه التقنيات. هناك دروس في الانجازات والنكسات يمكن أن تساعد في توجيه التحولات المقبلة.

قد يكون الفشل في تحمل المسؤولية والهفوات الأخلاقية والتهديدات التي تتعرض لها بعض القيم مثل الخصوصية، أقل وضوحًا وتتضح بمرور الزمن. عندما يعمل الجميع من المنزل ويعتمدون على مجموعة من الوسطاء الرقميين، تصبح هذه المشاكل أكثر بروزًا. على سبيل المثال، أثرت نقاط الضعف في الإعدادات الافتراضية التي تسبب فقدان الخصوصية في مؤتمرات الفيديو وأدوات العمل عن بعد، على الجميع بدءاً من العمال إلى طلاب الجامعات إلى الأطفال الذين يحاولون الالتحاق بالمدارس الافتراضية. ودفع الطلب المتسارع عليها في السوق والتغافل عن الضرر الذي يلحق بالمستخدمين، هذه الشركات إلى تقليص التدابير الأمنية الضرورية إلى الحد الأدنى.

ومثل هذا التهافت قصير المدى سواء على الأرباح قبل فوات الأوان أو على صيد عدد أكبر من المستخدمين، يتحول إلى خلل طويل الأمد في الثقة الرقمية.

سيؤدي الافتقار إلى المساءلة عن خصوصية المستخدمين أو المساواة في قابلية الاستخدام إلى تحول المستخدمين في نهاية المطاف ضد تلك الشركات، ما يتسبب في تضارب بين قيمنا واقتصادنا قد يؤدي إلى تآكل كليهما. والدرس المستفاد هنا هو وضع المستخدمين ورفاههم أولاً. لذا يجب أن يتم دمج مبادئ مثل «الأمن حسب الطلب» و«الخصوصية حسب الطلب» من أجل الحفاظ على الثقة في الأدوات التي نحتاجها لدعم الاقتصاد في مرحلة مواجهة الوباء وفي المستقبل كي تصبح أكثر تخصصا ومرونة.

3- انعدام الثقة يعيق الاستجابة للأزمات: تخضع البيانات الرقمية التي يتم نشرها عبر الإنترنت، إلى منطق الثقة الرقمية. هناك مشاكل تطبيقات تتعلق بجهات الاتصال، التي طورتها بعض أكبر شركات التكنولوجيا كوسيلة لمكافحة انتشار الوباء. فنظرًا لأن هذه الشركات غير موثوقة في ما يتعلق بحماية بيانات الأشخاص، يتردد المسؤولون في استخدام هذه التكنولوجيا التي قد تكون مفيدة، وحتى التطبيقات التي طورتها المؤسسات الحكومية ذات الصلة لم تكن موثوقة. في هذه الحالة، تبقى قدرتنا على الاستجابة للأزمة ضحية لعقود من تجاهل الحاجة إلى بناء أنظمة رقمية موثوقة.

وبينما لا تزال الولايات المتحدة تحاول استيعاب التكاليف البشرية والاقتصادية الوخيمة لوباء كوفيد-19، تترسخ الفكرة القائلة بأن «الوضع الطبيعي» أصبح وراءنا، وأن العودة إلى مجتمع فاعل واقتصاد يعمل بكامل طاقته، سيتطلب انتشارًا واسع النطاق أي «إعادة ضبط» أو تحولاً قسرياً لمؤسساتنا وتفاصيل حياتنا مرة واحدة، ربما كل قرن.

سوف تخرج المجتمعات والاقتصادات من الأزمة الحالية بعد إعادة تشكيلها جذرياً، على الأرجح. لدينا الفرصة لاستخدام هذا الوقت لتحويلها بإرادتنا لتكون أقوى وأكثر مرونة وإنصافًا. ولكن من أجل إعادة الضبط لنصل إلى عالم أكثر أمانًا وعدلاً واستقرارًا، نحتاج إلى وضع الثقة الرقمية في المقدمة. وهذا يعني أنه سواء كنا ننشئ تقنيات جديدة أو نطبق تقنيات قديمة على مشاكل جديدة، فنحن بحاجة إلى وضع الأمن والمسؤولية والمساءلة والاهتمامات الأخلاقية في طليعة تصميمنا.ستتطلب عملية إعادة الضبط الكبرى مؤسسات ونماذج أعمال جديدة وتقنيات رقمية جديدة لا بد من إنشائها. وأقول لجميع العاملين على تصميم هذا المستقبل، فلنبدأ ببناء الثقة الرقمية أولاً.

* مسؤول الحوكمة والسياسات، مركز الأمن السيبراني، المنتدى الاقتصادي العالمي