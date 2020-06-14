وزارة المالية تستعد لإطلاق «مشروع وطني كبير»

تستعد وزارة المالية في الإمارات للإعلان عن مشروع وطني اتحادي، وصفته بالتاريخي من شأنه الإسهام في رفع كفاءة وفاعلية التخطيط المالي للحكومة، ويحقق لدولة الإمارات الريادة في المنطقة.

ولم تفصح الوزارة عن أية تفاصيل حول المشروع الابتكاري المهم؛ لكنها أوضحت أن الهدف منه سيكون تعزيز فاعلية التخطيط والأداء الحكومي، ما يسهم في بناء مستقبل واعد لدولة الإمارات.

وقالت الوزارة: إن فريق العمل فيها بذل الجهود؛ للمحافظة على استمرارية الأعمال في الظروف الاستثنائية، ومواصلة تطوير وإطلاق حلول مبتكرة من شأنها تحقيق الريادة لدولة الإمارات.

ويعد عنصر تعزيز شفافية البيانات من أبرز العناصر التي تشير إليها تقارير وكالات التقييم الائتماني والمؤسسات المالية الدولية لدى إعداد تصنيفاتها ودراساتها حول اقتصاد الإمارات. وتعدها وكالات التقييم إضافة تسهم في رفع التقييم الائتماني المرتفع أساساً للدول بصورة أكبر.